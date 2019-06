Veenema Olie aan het Werkfestival Sneek: “Het is goed dat juist de bedrijven zich nu presenteren aan de werknemers”

Sneek – Op zaterdag 28 september van 13:00 tot 16:00 uur wordt de bedrijfslocatie van Hoekstra Transport in Sneek omgetoverd tot een Werkfestival. Sneker ondernemers stellen deze dag hun bedrijf open voor iedereen die opzoek is naar werk, een stageplaats, zich wil oriënteren op ander werk of wil her- en omscholen. Een expeditie én een festival waar het draait om ontmoetingen met ondernemers, waar aanbieders van onderwijs, werkspecialisten van de gemeente, bedrijven met vacatures zich presenteren en bovenal daar waar het naar werk zoeken een feest is!

Veenema Olie Chemie Energie doet ook mee aan het Werkfestival. Harold Veenema, directie van Veenema Olie, wil met de deelname aan het festival meewerken aan een goede afstemming tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Daarnaast willen wij een realistisch beeld geven van het Sneeker bedrijf. “In onze branche is op dit moment een groot tekort aan bijvoorbeeld beroepschauffeurs voor gevaarlijke stoffen en mensen met kennis van brandstoffen, smeermiddelen, vetten, chemie en techniek. Dit festival is een verbindende factor tussen theorie en praktijk. Daarom is deelname voor ons erg belangrijk”.

“We hopen op veel belangstelling. Bovendien vind ik het juist goed dat de ondernemer zich nu presenteert aan de werknemer. Dit helpt hem of haar de juiste keuzes te maken. Wat het werken bij Venema Olie zo leuk maakt? Harold: “Het werken in een echt familiebedrijf, in een hecht team. Wij zijn een platte klantgerichte organisatie met meerdere disciplines met veel dynamiek op het gebied van regionaal, nationaal als internationaal.”

Het mooiste aan het vak is nog wel het werken met mensen, geen werkdag is hetzelfde bij Veenema Olie.”Daarnaast zijn het interessante tijden, met name op het gebied van duurzaam ondernemen en de energietransitie”, vult Harold aan.