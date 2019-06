Een wens gaat in vervulling: de Reidmarroute is klaar!

Westhem – Na een jaar vol werkzaamheden maakten inwoners van Westhem vandaag voor het eerst gebruik van de nieuwe vaarroute die door hun dorp heenloopt. Met een sloepje, in een kano of peddelend op een SUP-board openden ze samen met wethouder Maarten Offinga de vaarroute vandaag officieel.

Maarten Offinga vertelt: “Volharding is het woord dat past bij dit project. Jarenlang zette de werkgroep, met daarin inwoners van Blauwhuis, Greonterp, Westhem en Wolsum en initiatiefnemers van het Lytse Marrenplan, zich in voor de komst van de route. Hier heb ik veel waardering voor. Vandaag mocht ik samen met hen de route openen, een gezamenlijke wens die in vervulling gaat!”

De Reidmarroute

De Reidmarroute is een voormalige kanoroute, die vanuit Bolsward over de Blauhûsterpollen naar Oudega loopt. De route komt onder andere langs de meertjes It Fliet, het Reidmar en het Sipkemar. Een groot deel van de Reidmarroute is alleen toegankelijk voor elektrische of hybride aangedreven boten. Ook voor kanovaarders en SUPpers (Stand Up Paddling) is de route heel geschikt.

Om de sloepenroute klaar voor gebruik te maken, verwijderde aannemer de Waard in opdracht van de provincie Fryslân en gemeente Súdwest-Fryslân een aantal dammen. Daarnaast werd een aantal bruggen vervangen of verhoogd en is de vaart gebaggerd.

Elektrisch varen in Fryslân

Nergens anders in Nederland is de watersport zo groot als in Fryslân. Met een elektrische boot ‘horen’ watersporters de rust en de ruimte van de Friese wateren. Daarnaast zijn elektrische vaartuigen ook nog eens schoner. De Reidmarroute is de derde electric-only route van Fryslân. Eerder werden ook de Bûtenfjildroute en de vaarroute tussen Heeg en Oudega geopend.

Het Friese Merenproject

De aanleg van de Reidmarroute is een samenwerking tussen provincie Fryslân, gemeente Súdwest-Fryslân en het voormalige Friese Merenproject. Vijftien jaar lang werkte de provincie Fryslân met gemeenten en andere partijen aan het aantrekkelijker maken van de watersport in Fryslân.

Foto: Corina Hernamdt