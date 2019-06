Buitengewone talenten en artiesten zorgen voor spetterende Sneeker versie van het Knoop Gala

Sneek – Na veel oefenen en repeteren was het gisteren eindelijk zover: het Sneeker Gala in Theater Sneek. In een bomvolle zaal werd gisteren de eerste editie van het Sneeker Gala gevierd. Het was één groot feest voor jong én oud. Tijdens dit bijzondere gala, gebaseerd op het bekende tv-programma Knoop gala, staan talenten met en zonder beperking in de spotlights. Bigband Cue vormde de muzikale rode draad deze avond voor zowel de individuele acts, als de groepen van Talant, Philadelphia, Advendo en Special Dancers. Tamara Schoppert presenteerde de bijzondere avond.

Het beloofde een feestelijke, gevarieerde en vooral een verrassende avond te worden waarbij verbinding en samen spelen centraal staat. En dat werd het ook: de artiesten zongen en speelden de sterren van de hemel. De zaal hing vanaf het begin tot aan het eind aan de lippen van de talenten met hun geweldige optredens. Van gedichten en ritmisch trommelen, tot dans en zang. “Het was een ontroerende, maar vooral feestelijke avond”, aldus directeur van Talant, Auke Jelle Kingma. “Het publiek was lovend. Na afloop kwamen verschillende mensen naar mij toe om te vertellen dat het Sneeker Gala één van de meest leuke en prachtige voorstellingen was die zij hebben bijgewoond”.

Het Sneeker Gala is tot stand gekomen en georganiseerd door projectleider Jelle Roeper en directeur van Talant, Auke Jelle Kingma. Onder het genot van een kopje koffie brainstormden zij over hoe ze buitengewone talenten een podium kunnen bieden om te laten zien wat ze in hun mars hebben. Kingma: “We zien helaas nog te vaak dat mensen met een beperking in een hokje gezet als zijnde die niks kunnen. Met het organiseren van dit gala willen we juist laten zien wat ze wél allemaal kunnen. Buitengewone artiesten hebben als geen ander de kwaliteit om hun plezier en enthousiasme uit te stralen naar anderen”.

Handicap.nl, de hoofdsponsor van het Knoop Gala, was ook de hoofdsponsor van het Sneeker Gala. Verder kreeg het gala steun van Talant, Stichting Vrienden van Talant, gemeente Súd-West Fryslân, Rabobank, gemeente Smallingerland, Lionsclub Sneek, Jazz Federatie, het old Burger Weeshuis Sneek, Stichting Zorgsteun Sneek en Philadelphia

Het antwoord van het publiek op de vraag of het Sneeker Gala een vervolg mag krijgen, was een volmondige ja. Auke Jelle: “Als het aan ons en het publiek ligt, gaan we dit zeker nog een keer doen. Eerst nog nagenieten en binnenkort gaan we uitgebreid evalueren”.

Foto’s: Thomas Vaer