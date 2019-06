Verkeersproject ‘Verkeersflits’ op de Johannes Postschool in Sneek

Sneek – Voor de leerlingen van de Johannes Postschool in Sneek staat voor 14 juni a.s. een verkeersproject, genaamd ‘Verkeersflits’ op het programma. De Verkeersflits is een project van het Regionaal Orgaan verkeersveiligheid Fryslân (ROF) dat wordt uitgevoerd door VVN, Stichting Bevordering Verkeerseducatie (SBV), de Fietsersbond, Traffic Skills, Tjinco Leer in het Verkeer en Friesland beweegt.

Bij de verkeersflits krijgt elke groep 2 uur verkeersles. Groep 1 en 2 krijgen de les ‘Leer in het verkeer’. Het gebruikte lesmateriaal is gebaseerd op Dick-Bruna illustraties. Kleuters uit groep 1 en 2 oefenen een aantal basisvaardigheden in het verkeer. Oversteken staat hierbij centraal. Zij krijgen een les in de klas en aanvullend een praktische les op het plein.

Groep 3 en groep 4 oefenen op het schoolplein fietsvaardigheden op een parcours en via fietsvaardigheidsoefeningen. Vaardigheden die worden geoefend zijn o.a. lopen met de fiets, zittend wegfietsen, achterom kijken, hand uitsteken, uitkijken, snelheid minderen, remmen met de voet aan de grond, eenvoudige slalom en een grote cirkel fietsen om de stuurvaardigheden te oefenen.

In groep 5 en 6 wordt het thema remweg behandeld. De leerlingen mogen de remweg inschatten van een auto en mogen zelf meerijden in de auto. Ook de thema’s gordelgebruik en bagage worden behandeld. Daarnaast wordt de dodehoek behandeld aan de hand van een grote tractor met aanhanger.

De groepen 7 en 8 behandelen afleiding op de fiets. Op de fiets even niets is een interactieve verkeersles waarbij in gesprek met en met name tussen de leerlingen het eigen verkeersgedrag aan de orde komt. Wat doet het bellen, sms’en en muziek luisteren met je verkeersgedrag? Deze les wordt aangevuld met een praktijkles. Door middel van een simulator ervaren de leerlingen wat zij zojuist geleerd hebben.

Door het organiseren van de verkeersflits hopen school en organisatoren dat de leerlingen zich op een veilige(re) manier door het verkeer zal bewegen.