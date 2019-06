Openluchtdienst PKN Sneek op Eerste Pinksterdag

Sneek – Openluchtdienst PKN Sneek vindt plaats op Eerste Pinksterdag. De protestantse kerk organiseert haar jaarlijkse openluchtdienst, het thema is: Voor de wind…….

Iedereen is van harte welkom. Voor kinderen is er een apart programma.

Wanneer: zondag 9 juni, 10.00 uur

Welkom: vanaf 9.30 uur, de koffie/thee staat klaar

Waar: Scherhemstraat bij de Watertoren

Spreker: Ds. Evert Jan Hefting

Muzikale begeleiding: Paul Horjus

De kerkdienst in de Oosterkerk komt hiermee te vervallen. Bij slecht weer wijken we uit naar de Zuiderkerk, Rienck Bockemakade 9. Zie voor verdere informatie www.pknsneek.nl