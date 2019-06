Nieuwe vestiging modezaak La Benza geopend op de Oosterdijk in Sneek

Sneek – Zo’n anderhalf jaar geleden opende de Leeuwarder Manu Bains zijn damesmodezaak, La Benza, in Leeuwarden. Nu is Sneek aan de beurt! In voormalig pand van Super Phone op Oosterdijk 60 opende hij vandaag de tweede vestiging van modezaak La Benza.

Met de komst van La Benza is Sneek weer een hippe kledingwinkel rijker. Vandaag opende de modezaak, gelegen naast de kortgeleden geopende stroopwafelwinkel, in de drukbezochte winkelstraat haar deuren. Oorspronkelijk was het de bedoeling om 1 juli open te gaan, maar de Friese ondernemer en eigenaar Manu Bains heeft dit een aantal weken naar voren geschoven. “Ik ben heel trots dat ik, naast de succesvolle vestiging in Leeuwarden, deze nieuwe vestiging in Sneek mag openen. Ondernemen is altijd al mijn droom geweest en mijn passie voor kleding is mij met de paplepel ingegoten. Mijn familie zit altijd al in de kleding”, aldus een enthousiaste Bains.

Bij La Benza vind je betaalbare en modieuze kleding. Wat de doelgroep van deze modezaak is? Manu: “Alle vrouwen van alle leeftijden zijn welkom. Eigenlijk kan ik wel stellen dat de doelgroep bij mij geen rol meer speelt. Ik bekijk wat de modetrends van nu zijn en kies dan de musthaves uit die elke vrouw wel in haar kledingkast wil hebben. Voor ieder wat wils!”

De uitbreiding van La Benza naar Sneek vraagt ook om een uitbreiding van het team. Daarom is La Benza in Sneek opzoek naar een spontane, sociale en klantvriendelijke verkoopmedewerker voor vier dagen in de week. Het adviseren van klanten en verzorgen van de presentatie in de winkel en etalages: zo ziet een baan bij La Benza eruit. “Je hebt gevoel voor stijl en je bent op de hoogte van de allerlaatste modetrends. En heb jij je altijd al willen ontwikkelen op het gebied van winkelautomatisering, sociale media en webshop activiteiten? Ook dat kan bij ons!”

Voor vragen of bij interesse kan er contact opgenomen via Instagram, Facebook of e-mail info@labenza.nl