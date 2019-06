FNP-raadslid Corrie Bergstra leest Friese verhaaltjes voor aan peuters

Snits – Fan ‘e moarn hat FNP-riedslid Corrie Bergstra Fryske ferhaaltsjes fan Tomke foarlêzen oan pjutten fan pjutteboartersplak De Windbreker yn Snits. De bern fûnen it prachtich! Earder dizze wike hat boargemaster Jannewietske de Vries foarlêzen yn Warns en FNP-riedslid Sicco Rypma lies foar yn Starum. It wie nammentlik dizze wike Fryske Foarlêswike. Yn hiel Fryslân hawwe sa’n seishûndert minsken foarlêzen oan pjutten op pjutteboartersplakken en bernedeiferbliuwen en by gastâlders. It gie om sa’n tolvetûzen pjutten! De foarlêzers wienen paken en beppen, heiten en memmen en bekende Friezen.

Sneek – Vanochtend heeft FNP-raadslid Corrie Bergstra Friese verhaaltjes van Tomke voorgelezen aan peuters van peuterspeelzaal De Windbreker in Sneek. De kinderen vonden het prachtig! Eerder deze week heeft burgemeester Jannewietske de Vries voorgelezen in Warns en FNP-raadslid Sicco Rypma las voor in Stavoren. Het was namelijk deze week de Fryske Foarlêswike. In heel Fryslân hebben zo’n zeshonderd mensen voorgelezen aan peuters op peuterspeelzalen en kinderdagverblijven en bij gastouders. Het ging om zo’n twaalfduizend peuters! De voorlezers waren opa’s en oma’s, ouders en bekende Friezen.