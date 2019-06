Aanleg glasvezel in Súdwest Fryslân

Súdwest-Fryslân – Er is momenteel een hoop te doen rond de aanleg van glasvezel in Súdwest-Fryslân. In eerste instantie voor de hele gemeente, behalve Sneek en Bolsward. Zij volgen later.

Twee partijen strijden nu om de klanten via een vraagbundeling en een derde partij heeft zich ook al voorzichtig gemeld.

Deze maand valt er een keuze te maken tussen de verschillende partijen. Het gaat hard tegen hard tussen de concurrenten. Om de inwoners van SWF hierover goed te informeren, worden er verschillende informatieavonden georganiseerd in de gemeente. Op de onafhankelijke website over glasvezel in gemeente Súdwest Fryslân https://glasvezel-sudwestfryslan.nl/ en op Facebook staat meer informatie over deze avonden.