Sneek- Prachtig al dat jong leven! Zoals hier een waterhoen met jongen. In het Fries heet deze watervogel een reidhintsje en in het Latijn kennen we hem onder de naam Gallinula chloropus.

Een waterhoentje is wat behendiger als een meerkoet. Een meerkoet heeft een witte bles en een waterhoentje een rode. Een waterhoentje heeft een rode snavel met een gele punt. Verder nog een opvallend verschil: Een waterhoentje heeft geen zwemvliezen en een meerkoet wel.

Rie Wijnja maakte bovenstaande foto, waarvoor onze dank.