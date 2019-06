Opening Project ‘Kijk Eens met Andere Ogen’

Sneek- Friese Milieu Federatie, Kening fan ‘e Greide en Natuurmonumenten lanceren op 12 juni een bijzonder project: “Kijk Eens Met Andere Ogen”. De opening vindt plaats in de vogelkijkhut van Skrins. Met dit project willen de initiatiefnemers aandacht vragen voor het belang van het bijzondere Friese weidelandschap. Gedeputeerde van de Provincie, Johannes Kramer, zal de opening van het project verrichten.

In de hut maak je kennis met verschillende personages die het omringende landschap vanuit hun perspectief bekijken. Een bijbehorende fietsroute neemt je verder mee dat landschap in. Echter, de fietser stapt nu op de fiets met een vernieuwde blik.

Deze fietsroute begint en eindigt in Sneek. De fietsroute neemt bezoekers mee de Greidhoeke in, het gebied tussen de steden Leeuwarden, Sneek, Bolsward en Franeker. De organisaties zullen hierna nieuwe fietsroutes en nieuwe personages ontwikkelen om zo de steden rondom de Greidhoeke te verbinden met de verhalen en perspectieven van het buitengebied. Ook voor toeristen is het een unieke manier om dit landschap te ontdekken.

Kijk Eens Met Andere Ogen is een project van de Friese Milieu Federatie met steun van Provincie Fryslân, Kening fan ‘e Greide, Natuurmonumenten en Promotie Greidhoeke.