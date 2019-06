Sneek-De leerlingen Frans de Vries en Folkerd Strikwerda tweedejaars leerlingen metaal van de Friese Poort in Sneek hoorden dat de gereedschapskar van de Kinderboerderij stuk was. Er moest gelast, geslepen en gezaagd worden om de kar weer in orde te krijgen. Spontaan boden de tweedejaars leerlingen zich aan om Peter en Jan van de Kinderboerderij te hulp te schieten. Samen (met toestemming van docent Klaas Bakker) klaarden de heren de klus.

Van links naar rechts Jan, Klaas, Folkert en Peter.