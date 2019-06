IJlst- Dat het onweer gisteravond in Sneek en wijde omgeving niet van de lucht was, is een understatement. Rake plakken met bliksemschichten ook boven IJlst rond de klok van 23.00 uur. Simon Pier Smit maakte een prachtige foto van het natuurgeweld boven het stedeke, waarbij de oude fabrieksschoorsteen van Nooitgedagt een fraai decor vormt.

Foto: Simon Pier Smit