Bewoners van Philadelphia, Plevierenpad 1 te Sneek zoeken vrijwilligers!

Sneek- Philadelphia aan het Plevierenpad 1 is een woonlocatie voor mensen met een verstandelijke beperking. “Wij zijn op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die aan willen sluiten bij allerlei activiteiten zoals: bakje koffie drinken in de stad. Een boodschap doen, koken, een spelletje doen, voorlezen of muziek maken. Ook zoeken we mensen die mee willen helpen met activiteiten zoals het Sinterklaasfeest of bij onze koffieconcerten. Er zijn bewoners die heel graag wandelen of fietsen maar het alleen niet kunnen. We kunnen gebruik maken van een elektrische duo fiets. We zijn een actieve locatie die het leven van onze bewoners zo leuk mogelijk willen maken.

Lijkt het je leuk om vrijwilliger te worden en zo een band met een bewoner van het Plevierenpad op te bouwen?

Je kunt je aanmelden via de mail: a.vanderklauw@philadelphia.nl of bellen: 0622668326 dan gaan we samen kijken wat de mogelijkheden zijn.

Op de site: www. Philadelphia.nl onder het kopje: vrijwilligers staat veel meer leuke informatie.

Kom gerust een kijkje nemen, wel eerst even bellen, de koffie staat klaar!”

Was getekend Annemiek van der Klauw