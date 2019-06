Sneek- Een Aalscholver in het Burgemeester Rasterhoffpark heeft zojuist z’n maaltje vis weer opgedoken. Daarna is het tijd om de vleugels te laten drogen om weer op te kunnen stijgen. Ondertussen slaapt de eend lekker verder met de snavel tussen de veren. Mooi tafereeltje op het Knuppelpad in het Sneker Rasterhoffpark, vastgelegd door Ype van der Werf.

Foto: Ype van der Werf