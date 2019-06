Werkconferentie HOE DAN? biedt oplossingen tegen eenzaamheid

Leeuwarden-Hoe ga je om met eenzaamheid onder ouderen? Wat kan je doen? Hoe word je zelf oud zonder eenzaamheid? Meer dan de helft van de mensen ouder dan 75 jaar zegt zich eenzaam te voelen. Op maandag 3 juni 2019 vond in het kader van het actieprogramma Eén tegen eenzaamheid van het ministerie van VWS de werkconferentie HOE DAN? plaats in Stadsschouwburg De Harmonie in Leeuwarden. Gemeentes, initiatiefnemers, vrijwilligers en ouderen uit Friesland, Groningen en Drenthe ontmoetten elkaar om samen aan nieuwe oplossingen te werken in de strijd tegen (dreigende) eenzaamheid bij ouderen.

HOE DAN? ZO DUS!

De conferentie bood tientallen voorbeelden van wat er in (Noord-)Nederland al gedaan wordt tegen eenzaamheid. In een levendige UP! talkshow deelden ouderen hun ervaringen met de zaal. Jan van der Wal (83) vertelde hoe hij zichzelf in zijn nekvel greep en op zoek ging naar gezelschap. En zijn nieuwe liefde vond: ,,ik wilde niet over spijt nadenken met terugwerkende kracht, maar juist wat ik nu zou kunnen doen om later geen spijt te voelen. Dus plaatste ik een advertentie in de krant om met iemand in contact te komen. En dat heeft gewerkt!’’. Foppe de Haan, ambassadeur van Eén tegen eenzaamheid, benadrukte de rol van sport als het om ontmoeting gaat: ,,Sport is goed voor je lijf én je brein. Eigenlijk moet je nooit stoppen, dus de uitnodiging en de uitdaging om nieuwsgierig te blijven is heel belangrijk’’.

Op de conferentie stond centraal hoe ouderen zelf initiatief kunnen nemen om hun positie in de samenleving te veranderen. In 22 werksessies werkten in de praktijk bewezen projecten samen met het publiek aan oplossingen tegen eenzaamheid.

SAMEN EEN TEGEN EENZAAMHEID

De werkconferentie is een initiatief van het ministerie van VWS in samenwerking met FNO, dat met haar programma Meer Veerkracht Langer Thuis meer dan honderd projecten heeft gerealiseerd rondom beweging en eenzaamheid bij kwetsbare ouderen. UP! – een landelijke beweging rondom ouder worden – tekende voor de samenstelling van het programma en de realisatie.

Met het actieprogramma Eén tegen eenzaamheid wil de overheid de trend van eenzaamheid onder ouderen in Nederland doorbreken. De overheid werkt hiervoor samen met veel lokale partijen.

Op de foto van Marc Henri Queré: Vlnr: presentatrice Hadassah de Boer, Foppe de Haan (ambassadeur Eén tegen eenzaamheid), Hieke Leemeijer (deelnemer Golden Sports), Leoni Everts (initiatiefnemer Golden Sports).