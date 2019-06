SWF: sneller minder mensen in bijstand

Sneek- Het aantal personen dat in Súdwest-Fryslân moet rondkomen van een bijstandsuitkering is in 2018 en het eerste kwartaal van 2019 sneller gedaald dan verwacht. Eind maart van dit jaar had de gemeente 2407 mensen in de bijstand, 359 minder dan op 1 januari 2018.

Het doel tijdens deze bestuursperiode, die loopt tot en met maart 2022, was om het aantal bijstandsgerechtigden met ten minste 300 te verminderen. “Dit doel is dus al gehaald”, zegt wethouder Stella van Gent, portefeuillehouder arbeidsparticipatie en inkomen. “Daarom leggen we nu de lat wat hoger, en streven ernaar de dalende lijn in het zelfde tempo door te zetten.”

Goede resultaten

Van Gent realiseert zich dat de daling deels te maken heeft met de groei van de Nederlandse economie. “Daar hebben wij als gemeente geen invloed op. Waar we wel ons best voor doen is verbetering van de samenwerking tussen gemeente en ondernemers, en dat werpt haar vruchten af. Ook mooi om te zien is dat re-integratiebedrijf Pastiel goede resultaten haalt.”

Wethouder Maarten Offinga (economische zaken) vult aan: “Het hebben van betaald werk, ook al is het geen volledige baan, blijft belangrijk. Werk zorgt ervoor dat mensen zich kunnen ontplooien. Het maakt hen financieel minder afhankelijk, zelfredzaam en vitaal.” De praktijk leert dat er weinig mensen vanzelf uit de bijstand komen. “Daarom zet de gemeente zich actief in om iedereen die kan werken te ondersteunen bij de route naar werk.”

De gemeente kijkt daarbij verder dan alleen opleiding en werkervaring, zegt Van Gent. “Tegenwoordig is het vooral belangrijk dat mensen kunnen switchen tussen beroepssectoren. Daarom kijken we ook naar de zogenaamde ‘soft skills’: competenties, vaardigheden en interesses. En die ontwikkelen mensen altijd, ook buiten hun werk om. Als mensen deze zelf verworven soft skills beter kennen, gaan er meer deuren open. Wij helpen ze daarbij.”

Nieuwe Nederlanders

Dat begeleiding nodig is, geldt zeker ook, en misschien nog wel meer, voor mensen met een verblijfsvergunning, de zogeheten nieuwe Nederlanders. Van Gent: “Daarom spannen wij ons ook voor deze groep mensen in, om hen sneller te laten integreren en te begeleiden naar werk. Zo sorteren we voor op de nieuwe Wet Inburgering, die per 2021 van kracht wordt en de verantwoordelijkheid voor inburgering van nieuwkomers bij de gemeente legt.”

Werkloosheid gedaald

Offinga benadrukt dat vorig jaar niet alleen het aantal bijstandsgerechtigden daalde, ook het aantal werklozen nam af. Bij de start van de bestuursperiode, begin 2018, bedroeg deze nog 6,2 procent voor de regio Zuidwest Friesland (inclusief gemeente De Fryske Marren), aldus cijfers van het CBS. Eind 2018 registreerde het CBS nog 3,8 procent werklozen. Tegelijkertijd steeg het aantal arbeidsplaatsen in Súdwest-Fryslân met ruim 1000, naar 42.660. “Een mooie ontwikkeling”, zegt Offinga. “Het is onze taak de economische ontwikkelingen te blijven aanjagen, zodat het aantal banen blijft groeien.”