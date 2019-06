RSG-leerlingen Bernhard en Dion doen mee aan skelterrace

Sneek- De leerlingen van BK1A van de RSG Magister Alvinus doen morgen, dinsdag 4 juni, mee aan de skelterrace van de Dynamiek in Techniekdagen van de Friese Poort. De race wordt voor de zesde keer georganiseerd en vindt plaats op het Wilhelminaplein in Leeuwarden. Het thema voor 2019 is: Robot.

Alle leerlingen van BK1A dragen hun steentje bij aan de skelter. Er is een team bouwers, team communicatie en een team bestuurders die de race in estafettevorm moet volbrengen. De skelter van VMBO BK1A is te herkennen aan het Transformers uiterlijk dat past bij het thema Robot. De ‘kale’ skelter is beschikbaar gesteld door Yachtbuilders Academy. De leerlingen hebben de afgelopen drie weken samen met docent Geert de Vries de skelter flink opgepimpt. Morgen zal blijken of de skelter ook de snelheid heeft. Aan de race doen 34 skelters mee van diverse middelbare scholen uit Friesland.

Dynamiek in Techniek is hét event in de technische sector van ROC Friese Poort. In samenwerking met het bedrijfsleven enthousiasmeert ROC Friese Poort toekomstige studenten voor een opleiding in de techniek. De opbrengst van Dynamiek in Techniek komt ten goede aan Stichting CliniClowns Nederland. De skelterrace wordt voor de zesde keer georganiseerd.