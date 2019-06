Sneek – Het is bijna zover! Medio juni opent de Tuut van Sneek aan de Wijde Noorderhorne haar deuren opent. Volgende week, op de donderdag- en vrijdagavond, wordt er proefgedraaid met de keuken, bar en de gasten. Op dit moment zijn de voorbereidingen in volle gang. Zo krijgen vandaag de bezoekers van Lekker Sneek alvast een voorproefje van de Frans-Friese menukaart. En voordat de Tuut écht voor iedereen opengaat: hierbij alvast een sneak preview van de Tuut under construction.

Later volgt meer!