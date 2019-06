Vakantiekerk – Pinksterdienst met Rob Favier

Sneek/Offingawier – Op zondag 9 juni komt zanger/liedjesschrijver/entertainer Rob Favier naar RCN Vakantiepark de Potten om een Vakantiekerk – Pinksterdienst te verzorgen.

Zoals velen al eerder ontdekt hebben, heeft hij een geheel eigen manier van voorgaan/optreden: een mengeling van prediking en liedjes die zeer herkenbaar zijn en waarbij het humoristische aspect niet zelden een rol speelt. Rob Favier verspreidt een ontspannen sfeer om zich heen. Daarom kan iedereen zich op z’n gemak voelen, of je nu randkerkelijk bent of juist alle diensten afloopt. Men noemt zijn – uitsluitend Nederlandse – teksten “zeer sterk”. De muziekstijl is niet goed te omschrijven: van pop tot luisterliedjes tot cabaret of ergens er tussenin.

Favier komt op zeer veel verschillende gelegenheden en zingt voor allerlei soorten mensen: van kleine bijeenkomsten tot grote congressen, van kerkdiensten tot politieke debatten. Ook gaf hij met zijn band een aantal concerten in India, waar hij o.a. optrad voor de allerarmsten. Een aantal van zijn liedjes is in het Engels vertaald.

Naast het schrijven van zijn eigen repertoire werkt Rob ook in opdracht. Zo heeft hij o.a. geschreven voor de Evangelische Omroep, de NCRV en de IKON en heeft hij diverse liederen uit het Engels vertaald. Ook schrijft hij regelmatig voor andere artiesten. Tevens heeft hij enige koorliederen geschreven. Verder verzorgt hij een maandelijkse column in het Friesch Dagblad en twee overdenkingen per week voor Groot Nieuws Radio, waarvoor hij ook een aantal reportages maakte. Ook heeft hij al vijf keer de Christelijke Oudejaarsconference verzorgd, waarvan er drie op tv zijn uitgezonden.

De dienst begint om 10.00 uur. Recreatiezaal RCN Vakantiepark de Potten, Offingawier (nabij Starteiland).