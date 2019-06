Roofvogelshow op Pinkstermaandag bij RCN Vakantiepark de Potten

Sneek/Offingawier – Na het succes van afgelopen jaar organiseert RCN Vakantiepark de Potten op Pinkstermaandag weer een spectaculaire roofvogelshow. Kom, kijk en geniet onder andere van de boeboekuil, die geruisloos over u heen zal vliegen. Daarnaast is de oehoe met zijn spanwijdte van 1,50 meter een indrukwekkende verschijning. De woestijnbuizerd vangt een prooi in de lucht en de kapgieren zoeken tussen het publiek naar eten. De caracara weet van elke roofvogel demonstratie wel een feestje te maken en de Amerikaanse zeearend maakt indruk met zijn spectaculaire vlucht. Verder zijn er nog diverse verrassingen. Een uitje voor jong & oud! U kunt de roofvogelshow bezoeken bij RCN Vakantiepark de Potten, Potten 2 in Offingawier (richting Starteiland) De show begint om 11.00 uur en de toegang is gratis.