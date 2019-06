GPI Sneek aan het Werkfestival: “Wij willen nieuwe werknemers aantrekken met technisch talent”

Sneek – Op zaterdag 28 september van 13:00 tot 16:00 uur wordt de bedrijfslocatie van Hoekstra Transport in Sneek omgetoverd tot een Werkfestival. Sneker ondernemers stellen deze dag hun bedrijf open voor iedereen die opzoek is naar werk, een stageplaats, zich wil oriënteren op ander werk of wil her- en omscholen. Een expeditie én een festival waar het draait om ontmoetingen met ondernemers, waar aanbieders van onderwijs, werkspecialisten van de gemeente, bedrijven met vacatures zich presenteren en bovenal daar waar het naar werk zoeken een feest is!

Graphic Packaging International Sneek is sinds 1946 succesvol als toeleverancier van multipack verpakkingen uit vouwkarton voor de internationale brouwerij- en frisdrankenindustrie. De locatie Sneek heeft ruim 120 medewerkers in dienst. Alle medewerkers spannen zich iedere dag weer in om hoogwaardige kwaliteit te leveren. Het bieden van innovatieve ideeën en oplossingen is de kracht van GPI Sneek.

GPI groeit momenteel erg hard en is daarom actief op zoek naar personeel voor nu en voor in de toekomst. “Met het Werkfestival willen wij onze naamsbekendheid in de omgeving vergroten en het grafische vak onder de aandacht brengen. Ook willen wij zichtbaar worden bij technische mensen!”

Heeft ook u interesse in deelname met uw bedrijf aan het Werkfestival in Sneek? Kijk dan op www.werkfestivalsneek.nl voor meer informatie en aanmelden.