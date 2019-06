Feestelijk openingsweekend Ziggo Fashion op nieuwe locatie aan Grootzand

Sneek – Ziggo Fashion is met ingang van vrijdag verhuisd naar de overkant van het Grootzand en dit wordt gevierd met een feestelijk openingsweekend. Ook al behelsde de verhuizing enkele meters, het was een flinke klus en er is hard gewerkt om het nieuwe pand spik en span te maken voor de feestelijke opening.

Alvorens de officiële opening vertelt eigenaresse Marieke over haar passie voor mode, die al op jonge leeftijd begon. “Als vierjarig boerenmeisje had ik al de droom om later iets met mode te doen. Op de boerderij waar ik samen met mijn ouders woonde, wilde ik dan ook altijd winkeltje spelen. De zolder werd dan volledig omgebouwd tot kledingwinkel. Ook toen ik iets ouder werd, bleef mijn passie voor kleding en mode bestaan. Mijn slaapkamer stond op een gegeven moment bomvol met kleding. Zelfs toen ik de keuze had om naar HAVO te gaan, koos ik voor een opleiding in de mode en deze hebben ze niet op dat niveau. Dus ik besloot een mbo-opleiding te gaan doen en heb extra vakken gevolgd. Allemaal om mijn droom waar te kunnen maken!”

En deze droom leeft Marieke nog steeds. Met heel wat ervaring op zak, nam ze een aantal jaren geleden Ziggo Fashion over. Deze zaak heeft ze jarenlang met plezier gerund, maar werd uiteindelijk toch te klein door de groeiende vraag. Dit pand valt nog steeds onder Ziggo Fashion, maar wordt straks vormgegeven in een mannelijk jasje. De vriend van Marieke, Tjalling, runt deze succesvolle zaak onder de naam Ziggo Lifestyle. Deze zit nu nog een paar panden verderop gevestigd. Echter was de komst van Ziggo Lifestyle niet genoeg om aan de vraag te kunnen voldoen: een goede reden om op zoek te gaan naar iets groters! En dit vonden zij in voormalig brillenzaak Hofstede. En vandaag was het dan zover: de grande opening van het volledig vernieuwde pand!

Om klokslag tien uur vanochtend heften Marieke en Tjalling, samen met de medewerkers en een flink aantal belangstellenden, het glas op de nieuwe locatie van modezaak Ziggo Fashion aan het Grootzand 18. Marieke Agricola en haar man Tjalling zijn dolblij met de nieuwe locatie. “Een mooi en groot pand, in de binnenstad van Sneek en op een prachtige locatie!”

Ziggo Fashion heeft er niet één dag, maar een heel weekend ervoor uitgetrokken om dit te vieren. Dus vandaag gaat het feest vrolijk verder! “Dit weekend hebben we heel veel leuke acties. Zo krijgen de eerste 50 betalende klanten een goedgevulde goodiebag, worden er stylescans verloot en vallen er verschillende prijzen te winnen die mede mogelijk zijn gemaakt door de merken die wij voeren. Ook is iedereen van harte uitgenodigd voor een hapje en drankje!”