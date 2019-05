Zomers warm weekend

Sneek – Het weer voor vandaag ziet er niet onaardig uit. Zon, bewolking en een temperatuur die rond de 21 graden uitkomt, in de stad wat warmer dan bij het Sneekermeer. De wind waait uit het zuidwesten, zwak tot matig.

Komende nacht koelt het niet verder af dan een graadje of 11.

Morgen boekt de temperatuur winst, deze stijgt naar een 23 graden. De zon is er goed bij, het blijft droog, wind westelijk, zwak tot matig, in de namiddag afnemende wind.

Zondag de warmste dag en zien we de temperatuur in de stad naar een 28 graden stijgen, op en nabij het Sneekermeer wat lager, wind zuidelijk. De kans een bui later op de dag is zoals het nu lijkt erg klein. Pas in de loop van de nacht naar maandag of maandag moeten we rekening houden met een bui en is daarbij onweer mogelijk.

Pak ik even volgende week erbij, dan zitten we wat aan de rand qua scheidingslijn met zeer warme lucht ten oosten van ons land en koelere lucht ten westen. Deze scheidingslijn zwabbert zoals het nu lijkt wat heen en weer, geeft een aantal dagen met wat koeler weer en dan weer warmer weer. Verder vallen er enkele buien, ook de zon is van de partij.

Dirk van der Meer