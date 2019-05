Galerie Bax Kunst biedt podium aan ervaren kunstenaars Wil Lof en Marinus Klap

Sneek – Vanaf 1 juni tot en met 13 juli is er een veelbelovende expositie te bewonderen in Sneek. De gerenommeerde en internationaal opererende kunstenaars Wil Lof en Marinus Klap zijn te gast bij Bax Kunst. Klap exposeerde met zijn beelden al eens eerder in de Galerie. Voor kunstenares Wil Lof is het de eerste keer.

Schilderijen van Wil Lof zijn abstracte composities, die door hun figuratie bij velen emoties oproepen. Dat is ook de essentie van haar drijfveer, ze gelooft in kunst als medium om gevoelens van emotie, ontroering en saamhorigheid op een aansprekende en herkenbare manier over te brengen op anderen.

Haar figuratieve schilderijen, uitgevoerd in acryl op canvas, linnen of papier, tonen geabstraheerde vrouwenfiguren, die samenkomen, samenzijn, en weer hun weegs gaan. Soms zijn de kleuren krachtig en geprononceerd, soms ook vaag en lossen de figuren op in de achtergrond. Wil Lof is permanent vertegenwoordigd met recent werk bij verscheidene galerieën in Nederland, Duitsland, Griekenland, India, Frankrijk en Spanje.

Marinus Klap (1944) studeerde als tekenleraar aan de Rijksnormaalschool in Amsterdam. Het verlangen om zowel praktisch als creatief te werken zetten Klap al snel aan tot beeldhouwen. Zowel in brons, natuursteen en polyester maakt hij beelden geïnspireerd op de menselijke figuur, alleen of in een groep.

Hierbij reduceert hij de vormgeving tot een spel van karakteristieke lijnen en vlakken, die vanuit alle gezichtshoeken spannend en harmonieus zijn. De krachtige geabstraheerde en gestileerde vormgeving die zo ontstaat doet bijna denken aan een tekening die tot leven is geroepen. Zijn beelden uitgevoerd in brons, natuursteen of polyester werden tentoongesteld in Nederland, Zwitserland, Spanje en Denemarken.

De expositie duurt tot en met 13 juli 2019.