Expositie ‘De Tocht, het verhaal achter de elf fonteinen’ nu te zien in IJlst

IJlst – Elf fonteinen van 11 verschillende internationale top kunstenaars in de Friese Elfsteden. Waarom staan ze daar eigenlijk? Hoe zijn deze fonteinen gemaakt? Altijd al willen weten wat het verhaal achter deze 11fountains is? Op al deze vragen wordt in IJlst middels een expositie een antwoord op gegeven! In Museum en Werkplaats Houtstad IJlst is “Het Lokaal” als expositieruimte ingericht voor de 11 fonteinen.

Vorig jaar voer de expositie mee aan boord van de historische koftjalk De Tromp en stapten meer dan 10.000 mensen aan boord. Dit jaar is museum en werkplaats de thuishaven van “De Tocht”. De expositie bestaat uit de officiële maquettes, informatiepanelen en een presentatie van het maakproces van de fonteinen.

Datum: t/m 30 september dagelijks van 13.00 tot 17.00 uur

Na 30 september: op de zaterdagen van 13.00 tot 17.00 uur

Locatie: IJlst – Sneekerpad 14 – 8651NE – 0515-532167

Info: museumhoutstadijlst.nl – info@houtstad-ijlst.nl – 11fountains.nl