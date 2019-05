Antonius Zorggroep boekt positief resultaat en dat betekent een goede basis voor koerswijziging

Sneek – Met een mooi resultaat van 4,8 miljoen euro over het afgelopen jaar is de Antonius Zorggroep voorbereid op nieuwe ontwikkelingen in de zorg. Ook het jaar daarvoor was het resultaat van de zorggroep positief. In 2017 sloot de Antonius Zorggroep het jaar af met een positief resultaat van 4,5 miljoen euro.

De stabiele resultaten van de organisatie kunnen toegeschreven worden aan de focus op kostenbeheersing en voor een deel ook aan de extra patiënten die de Antonius Zorggroep ontving na het faillissement van de MC IJsselmeerziekenhuizen . De goede resultaten maken de komende jaren investeringen in de medewerkers , medische apparatuur en in digitalisering en e-health mogelijk.

Sandra Timmermans, Raad van Bestuur van de Antonius Zorggroep, is tevreden over de resultaten. ”Met dit resultaat kunnen we onze nieuwe strategische koers voor de komende jaren goed uitvoeren. We geven inhoud aan de ontwikkeling om medisch specialistische zorg meer en meer aan te bieden in de thuissituatie. De organisatie heeft met inbreng van onze mensen in de organisatie, met cliënten en ketenpartners die nieuwe koers voor de komende jaren bepaald. De kern van onze nieuwe koers is ‘Zorg in het ziekenhuis als het moet, thuis als het kan’. We gaan dit doen met onze eigen mensen, binnen onze eigen organisatie, met ziekenhuis en thuiszorg.“

“Bovendien werken we hierbij nauw samen met onze zorgpartners in de regio, zoals bijvoorbeeld de huisartsen,” aldus Sandra Timmermans. “Met deze positieve cijfers , de inzet van onze medewerkers, en de prettige samenwerking met onze ketenpartners zijn we ook voor de langere termijn goed voorbereid op de toekomst.”