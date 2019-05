Schooljeugd Súdwest-Fryslân speelt voor finaleplek NK Stoepranden

Sneek- Schooljeugd in Súdwest-Fryslân bindt onderling de strijd aan voor een plek in de finale van het Nederlands Kampioenschap stoepranden, een initiatief van Jantje Beton.

De komende weken daagt Jantje Beton kinderen uit heel Nederland uit om het leuke en actieve balspel met elkaar te spelen. Buurtsportcoaches in een groot aantal gemeenten willen op deze manier spelen, bewegen en ontmoeten in zoveel mogelijk buurten stimuleren.

De grote landelijke finale is op 22 september in Amersfoort. Súdwest-Fryslân rekent erop enkele tientallen ‘stoepranders’ te kunnen afvaardigen naar de finale. De voorrondes vinden in de hele gemeente plaats, van Bolsward tot Wommels en van Sneek tot Workum.

“Het NK Stoepranden past erg goed bij ons”, vertelt buurtsportcoach Miranda Veenstra van Súdwest-Fryslân. “Ons doel is zo veel mogelijk kinderen in beweging of aan het sporten te krijgen. Deze laagdrempelige activiteit is geschikt voor jong en oud. Het enige wat je nodig hebt, is een bal en een stoeprand. Het eenvoudige maakt het juist zo leuk.”

Waar en wanneer?

Woensdag 5 juni om 15:30 uur bij de Ludgerusschool in Workum

Vrijdag 7 juni 15:30 uur bij het dorpshuis in Dearsum

Woensdag 17 juni 15:30 uur op het voetbalveld van VV Makkum

maandag 17 juni 15:00 uur op het plein van de Johannes Postschool in Sneek

dinsdag 18 juni 15:00 uur op het plein van de Thomas van Aquinoschool in Sneek

Woensdag 19 juni 15:30 op de Terp in Wommels