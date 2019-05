Súdwest-Fryslân schort regulier toezicht bij pluimveebedrijven op om vogelgriep

Sneek- Súdwest-Fryslân stopt voorlopig met de regulier toezichtcontroles bij pluimveebedrijven in de gemeente. Met de maatregel speelt de gemeente in op de zorgen onder pluimveehouders, naar aanleiding van de voortwoekerende vogelgriep in België.

Tot dusver hebben zich in Nederland geen besmettingen voorgedaan. Het ministerie van landbouw houdt de situatie in België scherp in de gaten, maar nam nog geen voorzorgmaatregelen.

Toch wil wethouder Mark de Man (archieffoto) van Súdwest-Fryslân “al het mogelijke doen om de vogelgriep buiten de deur te houden”, zegt hij. “Door onze controles op te schorten geven we een signaal af. Vlaanderen ligt niet om de hoek, maar we willen alle mogelijke risico’s op besmetting voorkomen.” In Súdwest-Fryslân zijn 22 pluimveebedrijven.