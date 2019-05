Profielwerkstuk Luut van Gent en Silke van der Wal wint prijs KNAW

Sneek- De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) maakte gister de winnaars van de KNAW Onderwijsprijs bekend: de prijs voor de beste vwo-profielwerkstukken van Nederland. Een van de winnende werkstukken komt van het CSG Bogerman uit Sneek.

Ruim 14.500 vluchtelingen hebben afgelopen jaar in Nederland asiel aangevraagd, maar wat gebeurt er eigenlijk wanneer er wordt besloten dat ze mogen blijven? Dat vroegen Silke van der Wal en Luut van Gent van het CSG Bogerman uit Sneek zich af. Zij onderzochten in de categorie Cultuur & Maatschappij het Nederlandse inburgeringstraject en in hoeverre het traject de vooraf gestelde doelen realiseert. De mannen ontdekken kritische verbeterpunten en geven Rijksoverheid en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid advies.

Op welke plek (1, 2 of 3) de scholieren binnen hun profiel eindigen wordt tijdens de feestelijke prijsuitreiking op dinsdag 11 juni bekendgemaakt.

Problemen rondom het Nederlandse Immigratiebeleid

Luut van Gent en Silke van der Wal onderzochten of het huidige inburgeringstraject de vooraf gestelde doelen realiseert. Ze deden uitgebreid literatuuronderzoek naar de inhoud en achtergrond van het inburgeringstraject, analyseerden de examens en hielden een enquête onder 122 Nederlanders om te zien hoe goed zíj het inburgeringsexamen maakten. Er zijn helemaal geen duidelijke doelen gesteld, ontdekten ze. Het taalniveau dat inburgeraars moeten bereiken is vrij laag, vindt ook de taaldocente die de leerlingen spraken over haar lessen aan statushouders. En het inburgeringsexamen is niet betrouwbaar genoeg als graadmeter. Luut en Silke denken dat het beter kan als gemeentes meer verantwoordelijkheid voor het traject krijgen.