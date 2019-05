Lange termijn erg twijfelachtig

Sneek- Het weer voor het lange termijn gebeuren ziet er erg twijfelachtig uit. Enkele weermodellen zien voor volgende week een warm tot zeer warm scenario met geregeld buien, andere modellen houden het een stuk koeler met weinig neerslag. Voor komend weekend lijkt het allemaal wel eensgezind met een warm weerbeeld. Zo zou het op zondag een zomerse dag kunnen worden met een temperatuur die rond de 25 graden uitkomt, wel neemt later de kans op een (onweers)bui toe.

Vandaag in ieder geval een vrij zonnige dag en met niet al te veel wind uit het zuiden, voelt het warmer aan dan de 18 graden die de temperatuurmeter aangeeft.

Vannacht neemt de bewolking toe en kan er later af en toe wat motregen uitvallen.

Dat weerbeeld zien we ook morgen eerst nog terug, in de middag breekt mogelijk de bewolking en is de zon er nog even,. Mocht dat gebeuren, dan stijgt de temperatuur nog en komt op een 19 graden uit, dit bij een zuidwestelijke wind.

Vrijdag zon en bewolking, 20 graden bij een zuidwestelijke wind, zaterdag warmer met 23 graden en is het zonnetje er geregeld bij. Ook op die dag een zuidwestelijke wind.

Dirk van der Meer