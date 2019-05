Heropening kringloopwinkel Omrin Estafette Sneek

Sneek- “Op zaterdag 15 juni om 10.00 uur heropenen wij onze verbouwde kringloopwinkel in Sneek op feestelijke wijze! Afgelopen jaar hebben onze vrijwilligers en medewerkers hard gewerkt om ook de locatie aan de Professor Zernikstraat 11 te verbouwen volgens het nieuwe concept. En ondanks dat dit de laatste winkel is die de metamorfose onderging en de winkel gedurende de verbouwingsperiode gewoon open is geweest willen we dit niet onopgemerkt voorbij laten gaan.

Graag laten we aan iedereen die dag zien hoe prachtig de winkel is geworden én hoe we dat hebben gedaan. Want zoiets doe je niet alleen, maar samen. Tijdens de opening presenteren we ook dan ook met trots onze mooie samenwerkingsverbanden met o.a. het AZC, praktijkschool De Diken en Wurkjouwer Sneek”, aldus de medewerkers van de kringloopwinkel Omrin Estafette Sneek.