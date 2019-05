Verkeersflits Thomas van Aquinoschool

Sneek- Vandaag was op de Thomas van Aquinoschool in Sneek een verkeersflits. Deze hele dag stond voor alle groepen in het teken van verkeer.

Voor de groepen 1 en 2 was er onder andere oversteekles op het plein. Voor de groepen 3 en 4 was er een parcours en fiets spelletjes op het plein. Voor de groepen 5 en 6 was er een remwegdemonstratie en een dode hoek les met een tractor.

Voor de groepen 7 en 8 was er een virtuele les in een simulator, wat gebeurt er als je op je je telefoon checkt terwijl je fietst? De kinderen moesten ook een behendigheidsparcours fietsen.