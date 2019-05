Grote verschillen

Sneek- Schijnt het zonnetje op dit moment in het noorden van het land, een strook in het midden van het land heeft te maken met felle buien met onweer. Zo melden diverse weerstations 20 mm en meer aan regenwater.

Het is een dag met zon en bewolking, de kans dat er een bui voorkomt in onze regio is klein. De temperatuur komt in de stad op een 16 graden uit, wind noordelijk en is zwak tot matig.

Komende nacht vrij helder en koelt het af naar een 6 graden.

Morgen zonnig, ook wat stapelbewolking, droog. Bij een naar zuid draaiende wind, wordt het weer wat warmer, 18 graden.

Donderdag en vrijdag hebben we meer bewolking, het blijft zo goed als droog. De temperatuur boekt winst, op donderdag 19 graden, vrijdag komt er nog een graadje bij.

Het weekend is er een afwisseling van zon en bewolking. Wel wordt het een warm weekend, op zaterdag 22 graden en op zondag gaan we richting de 25 graden. Helaas lijkt deze warmte van korte duur, volgende week levert de temperatuur weer flink in, met op maandag buien.

Dirk van der Meer