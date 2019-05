Sneek- Eindelijk viel er weer eens neerslag van betekenis gisteravond. Ik heb in deze hoek van Sneek (Noord-Oosthoek, hvdv) meer dan 11 mm opvangen in de regenmeter en verhoogde het maandtotaal naar een 21 mm. Prima voor de natuur, want toen ik gisteren door de Jachthavenstraat liep, leek het wel herfst met al die afgestorven bladeren van de platanen, dit door de droogte. We krijgen deze week af en toe nog wat regenwater, hoewel grote hoeveelheden niet worden verwacht. Komende dagen verlopen te koel voor de tijd van het jaar, komend weekend zien we de temperatuur stijgen naar waarden boven de 20 graden.

Opklaringen hebben zich weer meester gemaakt deze maandag en blijft het droog. Wind waait uit het westen, meest matig, en laat geen hogere temperatuur toe dan een 16 tot 18 graden.

Komende nacht zijn er opklaringen, ook wordt de kans op een bui groter. Minimumtemperatuur 9 graden.

Morgen kans op een bui, de meeste en zwaarste buien zijn voor het midden, oosten en zuiden van Nederland weggelegd. De temperatuur komt niet hoger uit dan 16 graden, dit bij een noordelijke wind.

Woensdag houden we denk droog met het zonnetje er aardig bij, donderdag trekt er een regengebied over. Het is nog even de vraag wanneer deze passeert, met een beetje mazzel houden we het grootste deel van de dag droog.

Dirk van der Meer