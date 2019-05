Swingende soul van Soul Vibration in Hieslum

Hieslum – Muzykkafee DeVille in Hieslum staat op zaterdagavond 1 juni in het teken van Soulmuziek. Dan treedt de soulband Soul Vibration op. Hun swingende soul uit de zestiger en zeventiger jaren brengt doorgaans iedereen in beweging. De band bestaat uit tien ervaren musici: drie zangeressen, een driekoppige blazerssectie en een ritmesectie van vier personen. Het repertoire is herkenbaar voor jong en oud. Nummers van onder andere Sam & Dave, Otis Redding, Wilson Pickett, James Brown en Aretha Franklin zorgen, naar verwachting, voor een mooi soulfeest in Muzykkafee DeVille. Het concert begint om 21.00 uur.