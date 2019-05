Open dag Kunstencentrum Atrium groot succes

Sneek – De open dag van Kunstencentrum Atrium in Sneek trok zaterdag 25 mei veel belangstelling. Enkele honderden kinderen, jongeren en volwassenen bezochten tussen 12.00 en 16.00 uur het evenement, waar zij onder andere instrumenten mochten uitproberen en vragen konden stellen aan de docenten. Daarnaast vond de nieuwe brochure voor het seizoen 2019/2020 gretig aftrek.



Foto: Quelly Steuper



Voor de open dag was midden in het kunstencentrum een marktplein ingericht. Docenten vertelden bij de kramen over hun lessen en cursussen in Sneek en op de andere locaties in Súdwest-Fryslan. Op het plein vonden ook optredens plaats van de Lucky Clarinets onder leiding Luc Feikens en de Atrium DemoBand met daarin verschillende Atrium-docenten. Verder konden de bezoekers deelnemen aan muzikale kennismakingslessen in de lokalen, waar allerhande instrumenten voor hen klaarstonden, en een kijkje nemen in de ateliers van bijvoorbeeld beeldhouwen en tekenen/schilderen.

Voor de ingang van het kunstencentrum trad een groot aantal leerlingen op. Dit gaf de bezoekers van open dag een extra dosis inspiratie. Onder meer de jongeren van MUZT Musicalopleiding, die meerdere liedjes uit de succesvoorstelling ‘Shrek de Musical’ lieten horen, diverse danstalentklassen en de groepen van KinderMuziekTheater gaven een mooie show weg.



Fotografie Margon Mink

Deze optredens waren onderdeel van het jaarlijkse straatfestival Út Sneek, met in totaal tien podia in de binnenstad. Een flink aantal bands, ensembles, orkesten en andere muziekgroepen van Kunstencentrum Atrium – van jong tot oud – deed mee aan de zeventiende editie van Út Sneek. Zo waren Unlocked, Black Out, My Men, Ik kan ‘t niet alleen, Boys Squad, No Mercy en het Sneker Kamer Orkest onder leiding van Derk Stegeman van de partij.



Ronald Mors Fotografie



Fotografie Margon Mink