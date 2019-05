“Kidsgear Childeren’s Choir” komt naar RCN Vakantiepark De Potten

Offingawier/Sneek – Op Hemelvaartsdag 30 mei komt het Ogandese kinderkoor “Kidsgear Childeren’s Choir” naar Vakantiepark RCN de Potten. Ze zullen een optreden verzorgen in de recreatiezaal, de aanvang is 19.00 uur.

Het Oegandese koor bestaat uit een wisselend aantal kinderen en jongeren in de leeftijd van 8 tot 16 jaar. De groep is afkomstig van de basisschool Kidsgear en de middelbare school Hoys College in Bukomansimbi in Oeganda

Het koor is voor het eerst in 2009 naar Nederland gekomen om een tournee door ons land te maken. Ze verbleven toen zes weken in Nederland en traden op in scholen en kerken en hielden straatoptredens.

Het doel van de tournee was de bekendheid geven aan het wek van de stichting up4s. Het idee is dat de kinderen van het koor zingen en dansen voor hun eigen toekomst en die van leeftijdsgenootjes in Oeganda.

Sinds 2009 is het koor, al meerder jaren, in een veranderende samenstelling naar Nederland gekomen. Op 2 mei is het koor wederom geland in Nederland en zal tot 25 juli blijven om meerdere optredens te verzorgen

Kom naar dit unieke optreden en geniet van het optreden van deze jonge groep dansende en zingende Oegandese kinderen!

Hemelvaartsdag 30 mei, 19.00 uur, recreatiezaal vakantiepark RCN de Potten, Offingawier (nabij het starteiland).

Meer info over de stichting up4s en het kinderkoor vindt u op www.up4s.nl