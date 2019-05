Avondvierdaagse Bolsward groot succes

Bolsward – Afgelopen week werd de Avondvierdaagse in Bolsward gelopen. Maar liefst 600 deelnemers met stempelkaart hebben elke avond 5 of 10 km gelopen. Hiernaast liepen veel enthousiaste ouders en begeleiders mee.

De nieuwe routes vielen goed in de smaak. De eerste avond werd de weilandroute gelopen. Boer Wytze had de kalfjes en lammetjes in de wei gezet en er werd yoghurt uitgedeeld aan de deelnemers. Ook de andere avonden kregen de lopers iets aangeboden. Op vrijdagavond finishten de 600 deelnemers in het centrum van Bolsward onder begeleiding van Hollandia en DJ Isa. Dit nieuwe concept wordt door het nieuwe bestuur volgend jaar verder uitgewerkt. Foto’s van het evenement komen binnenkort op de website www.avondvierdaagse-bolsward.nl.