Kees Poelstra en Henk Holkema 40 jaar in dienst bij Sikma

Sneek – Twee mannen, 40 jaar in dienst: Kees Poelstra en Henk Holkema. Beide mannen zijn erg betrokken bij het bedrijf.

Kees kwam op 26 maart 1979 in dienst als verkoper in de winkel aan de Kruizebroederstraat 33 Sneek. Hij verkocht gasfornuizen en warmteapparatuur. De winkel groeide uit zijn voegen en nummer 39 kwam erbij en het assortiment breidde uit. Later is de vishandel tussen beide locaties aangekocht en vanwege de extra ruimte kwam er een nieuwe uitdaging bij: sanitair. Ook de doe-het-zelf balie, waar Sikma nu nog steeds profijt van heeft, introduceerde Kees. Na de verhuizing naar de Edisonstraat werkte Kees in de showroom en werkt nu fulltime als magazijn man.

Henk Holkema kwam 5 dagen later, op 1 april 1979, in dienst. Uiteraard ook nog op de oude locatie aan de Kruizebroederstraat. Eerst was Henk werkzaam als cv monteur en later in de nieuwbouw cv installaties aanleggen. Tegenwoordig werkt hij op afdeling onderhoud als service monteur en doet hij opleveringen voor nieuwbouw woningen en diverse klussen bij o.a. particulieren. Op dit moment is hij ook bezig met groot onderhoud van 350 keuken in Sneek e.o.