Bogerman Sneek ontvangt Duitse uitwisselingsstudenten

Sneek – Voor het derde jaar op rij bezoeken uitwisselingsstudenten uit Duitsland csg Bogerman in Sneek. Deze uitwisseling wordt geïnitieerd door docent Duits mevr. Mendel en docent Nederlands mevr. Koetsier. In de week van 20 mei verwelkomende leerlingen uit 2 havo/vwo de Duitse leerlingen en hun docent Nederlands van de Oberschule in Weener. Tijdens deze uitwisseling verblijven de leerlingen bij Nederlandse gastfamilies en leren zij de Nederlandse taal en cultuur beter kennen. Maar ook het bedrijfsleven van elkaars landen komt tijdens deze uitwisseling prominent aan bod.

Vorige maand brachten de tweedeklassers havo/vwo een bezoekje aan onze Oosterburen. Hier werden zij vol enthousiasme onthaald en onder andere rondgeleid bij gespecialiseerd medisch bedrijf Applied Biosignals in Weener, Duitsland. In Sneek brachten de leerlingen een bezoek aan orthopedisch schoenmaker Rameau. Geboeid luisterden zij naar het verhaal van Mads Rameau, die de leerlingen meenam in het proces van de productie van orthopedische schoenen. Na deze uitleg werd er een uitgebreide rondleiding gegeven in de werkplaats, waar zij over de schouder van de werknemers mochten meekijken.

Naast het bezoek aan orthopedisch schoenmaker Rameau zullen de Duitse uitwisselingsstudenten nog kennis maken met fierljeppen, op tour met de Gaatserlandexspress zijn en als afsluiter een stadswandeling maken door Leeuwarden.