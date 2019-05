Prima donderdag

Sneek- Het duurde gisteren even voor het zonnetje er goed doorkwam, maar toen werd het ook gelijk een stuk aangenamer. Deze donderdag verloopt prima, de zon is erbij, ook wat sluierbewolking, het blijft droog. De wind waait uit het zuidwesten en is zwak tot matig, temperatuur komt in de stad op een 20 graden uit.

Vanavond, de slotavond van de avondvierdaagse, verloopt met zon en ligt de temperatuur nog rond de 15 graden. Komende nacht daalt ze verder naar een 8 graden.

Morgen is er wat meer bewolking en draait de wind naar het noordwesten, zwak, af en toe matig. Temperatuur komt nog op een 19 graden uit.

Het weekend zien we een tweedeling. Op zaterdag nog zon, op zondag meest bewolkt en wordt later de kans op regen groter. De temperatuur levert iets in, wind west tot noordwest.

Kijken we nog even naar volgende week, dan verlopen de eerste dagen met een temperatuur die onder normaal voor de tijd van het jaar komt te liggen. Verder is de neerslagkans groter, maar dat is voor de natuur een welkome geschenk.

Dirk van der Meer