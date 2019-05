Friese koksopleiding Dutch Cuisine kiest voor Prisecco Alcoholvrij

Sneek- ROC Friese Poort in Sneek heeft invulling gegeven aan een langgekoesterde wens om alcoholvrije dranken op te nemen in het onderwijsprogramma van de opleiding ‘Gespecialiseerd kok/Dutch Cuisine’. Friese Poort is hiervoor een samenwerking aangegaan met Het Proefstation uit Haarlem, importeur van Prisecco Alcoholvrij – alternatief voor wijn. Prisecco Alcoholvrij is een collectie gastronomische vruchtensappen die de traditionele rol van wijn overneemt als maaltijdbegeleider. De aftrap van de samenwerking vond deze week plaats met een gastcollege en een uitgebreide proeverij voor een groep derdejaars studentkoks.

Gerard Voskuilen is coördinator van de koksopleiding bij ROC Friese Poort, hij is verheugd over de samenwerking. Voskuilen: ‘De koksopleiding Dutch Cuisine heeft tot doel om op de langere termijn een fundamentele verandering in onze voedselconsumptie en eetcultuur te bewerkstelligen. Het gaat over een gedragsverandering waar wij onze change-agents – huidige en toekomstige chef-koks – hard voor nodig hebben. In dit licht van verandering past tevens de keuze voor alcoholvrije dranken, de behoefte daaraan bij de horecagast neemt toe en we willen de studentkoks ook op dat vlak opleiden.’

Voskuilen: ‘De zoektocht naar alcoholvrije maaltijdbegeleiders bracht ons bij Het Proefstation, importeur van Prisecco Alcoholvrij. Deze collectie dranken is gemaakt van groenten en fruit, op smaak gebracht met verse kruiden en specerijen. Iets dat mooi aansluit bij de groene uitgangspunten van Dutch Cuisine. Het gastronomische potentieel van deze dranken is ongekend, ze geven chef-kok en sommelier de gelegenheid om geheel alcoholvrij smaakvolle en verrassende combinaties te maken met de gerechten. Prisecco heeft het potentieel om de traditionele rol van wijn als maaltijdbegeleider over te nemen, door de ingrediënten groenten en fruit lijken veel meer combinaties mogelijk.’

Jan Rutten van importeur Het Proefstation is trots op de samenwerking met Friese Poort: ‘De koks van de toekomst leren hier anders kijken en leren met ondernemerschap verandering zelf te bewerkstelligen. Het is fantastisch dat we hen met Prisecco Alcoholvrij kunnen inspireren om ook anders te gaan denken over drank-spijscombinaties. Het is juist deze generatie die de trend naar alcoholvrij serieus oppakt, uiteindelijk hebben we er allemaal baat bij als alcoholvrij vanuit koksopleidingen als uitgangspunt wordt genomen.’

Foto:Studentkoks proosten met Prisecco Alcoholvrij.Tweede rij v.r.n.l.: Gerard Voskuilen, Jan Rutten, Roel Dijkstra.