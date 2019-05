Zon is onderweg

Sneek- Na een bewolkte en vrij kille dinsdag, gaat het weer vandaag uit een zonniger vaatje tappen. We zien de bewolking langzaam maar zeker breken en hebben we een zonnige middag en avond voor de boeg. De temperatuur gaat in de lift en komt vanmiddag in de stad rond de 18 graden uit, wind zwak, af en toe matig uit het noordwesten.

Vannacht daalt de temperatuur naar een 7 graden en verloopt de nacht vrij helder.

Morgen zonnig, hooguit wat sluierbewolking en bij een zuidwestelijke wind wordt het nog wat warmer, 19 graden.

Droog blijft het ook vrijdag en als ik naar het weekend kijk, dan zijn ook die dagen zo goed als droog. Wel wordt het dan weer wat koeler met een wind die weer uit het noordwesten waait.

Is er dan geen zicht op neerslag zal men zich onderhand afvragen, dit vanwege de droogte? Zo te zien op de weerkaarten mogen we vanaf maandag neerslag verwachten en dat wordt ook wel tijd, de teller staat bij mij deze maand mei nog maar op 9 mm.

Dirk van der Meer