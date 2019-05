Doop nieuwe pont Starteiland

Sneek- Tijdens de nieuwjaarsreceptie op 7 januari 2018 is door het bestuur van Stichting Skarsweagen en SRF Harlingen het bouwcontract ondertekend voor de bouw van de nieuwe pont ten behoeve van het starteiland. De nieuwe pont is ontworpen door Visser Yacht design en gebouwd door SRF in Harlingen.

Het ontwerp van de pont zorgt ervoor dat er een veiligere verbinding ontstaat tussen de vaste wal en het starteiland met meer overzetcapaciteit. Uitgangspunt hierbij was dat de voortstuwing zo groen mogelijk moest zijn met maximale manoeuvreerbaarheid van het vaartuig met een eenvoudige bediening. Aangezien de pont vaart op een drukke vaarweg (PM -kanaal) moet het schip voldoen aan de nieuwste eisen volgens de scheepvaartinspectie. Dit betekent dat het schip over minimaal vijf compartimenten moet beschikken.

De Rompvorm is niet een vierkante bak zoals meeste ponten maar een gestroomlijnd onderwaterschip voor minimale weerstand. Hierdoor is slechts beperkt vermogen nodig om de pont te laten varen. De pont wordt aangedreven met twee elektrische 360 graden roterende pod motoren. Het laden en lossen gaat via een hydraulisch aangedreven klep aan de voor en -achterkant zodat bijvoorbeeld boottrailers eenvoudig en snel kunnen worden overgezet.

Deze nieuwe pont heeft lengte van 13 meter en een breedte van 5,50 meter met een totaal gewicht van 29 ton. De pont heeft een capaciteit van 120 personen en kunnen een paar campers en trailers tegelijk vervoeren. Doelstelling was dat de nieuwe pont voor de 83e Sneekweek operationeel te hebben. Dat is niet gelukt.

Naast de nieuwe pont is in nauwe samenwerking met de gemeente Sudwest- Fryslan(eigenaar van het eiland) ook de infrastructuur aan de vaste wal en het starteiland worden aangepast. Tevens zullen camperplaatsen worden gecreëerd op het starteiland die worden gebruikt tijdens de zeilwedstrijden.

Stichting Skarsweagen, beheerder van het starteiland en pontverbinding, verwacht met deze investering de bereikbaarheid en het gastheerschap op het starteiland sterk te verbeteren.