Vanavond herdenkingswedstrijd ’21 Man’ op Sportpark Leeuwarderweg

Sneek- Vanavond wordt op het terrein van LSC 1890 een herdenkingswedstrijd gespeeld. Dit om stil te staan bij het feit dat precies 75 jaar geleden bij het voetbalduel tussen de districten Noord (met Abe Lenstra) en West (met Kick Smit) een razzia werd uitgevoerd op ons sportpark. Daarbij zijn door de Duitsers 21 mannen opgepakt. Twee van hen zijn aan de gevolgen van gevangenschap in Duitse concentratiekampen overleden.

Entree

De entree van het sportpark is aan de Leeuwarderweg en aan de zwembad kant. Aan de poorten van de hoofdingang en de achteringang kunt u uw wedstrijdkaartje kopen. De entree voor deze wedstrijd is 1 euro en gelieve contant en gepast te betalen. Er is bij de entree geen pin aanwezig.

Hek open: 18.30 uur

Aanvang herdenken ’21 Man’: 18.45 uur

Auto Parkeren

Komt u naar het sportpark met de auto, dan kunt u deze parkeren op het Normandiaplein (vanaf 18.00 uur gratis parkeren) of bij het zwembad gelegen aan het Burgemeester de Hooppark 4 (beperkt plek wegens drukte zwembad en sportschool op dinsdagavond. We adviseren om zoveel mogelijk lopend te komen vanwege de verwachte drukte.

Fietsenstalling

Komt u met de fiets dan adviseren wij u om deze te plaatsen bij zwembad ’t Rak of bij Optisport in de fietsenrekken. Ook de fietsenstalling aan de achterkant van LSC is geopend, maar hier is beperkt ruimte. Komt u vanuit het centrum dan kunt u de fiets ook kwijt op het schoolplein van de Bonifatiusschool gelegen aan de Leeuwarderweg en op 150 meter van de ingang van LSC 1890 gelegen. (Zie kaart hieronder. De rode gebieden zijn de fietsparkeerzones).

Herdenkingswedstrijd

De herdenkingswedstrijd vanavond zal gaan tussen een selectie met spelers van de vijf Sneker verenigingen en een selectie uit de regio Haarlem. De voormalige profclub HFC Haarlem (nu Haarlem-Kennemerland) was de club van Kick Smit en de eerste na-oorlogse landskampioen. Klaas Poelman (destijds speler van team Noord) heeft ook gespeeld voor HFC Haarlem, dat jaarlijks twee in de oorlog omgekomen leden herdenkt. Eén van hen stierf in concentratiekamp Neuengamme, de plaats waar ook een van de in 1944 in Sneek opgepakte mannen om het leven is gekomen.

De ‘razziawedstrijd’ Noord-West eindigde op 21 mei 1944 in 0-1. In het noordelijk elftal speelden Abe Lenstra en Frans Wuijts van Heerenveen; Bertus Blom, IJsbrand Blom en Klaas Poelman van LSC Sneek; Jo Kolthof, Kees Marcus en Willem van der Beek van Velocitas Groningen; Henk van der Linden, Frans Hogenbirk en Kees Kammeijer van Be Quick Groningen. In team West speelden onder andere drie Feyenoorders (waarbij Arie de Vroet) en de Ajax-topschutter Gerrit Fischer. Er stond voor 120 interlands op het veld.

