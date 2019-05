Stroomstoring treft ook deel Antonius Ziekenhuis

Sneek- Er is een stroomstoring in Sneek. Het gaat om de postcodegebieden 8601 en 8602, meldt netbeheerder Liander. Ook delen van het Antoniusziekenhuis zitten zonder stroom. In hetzelfde postcodegebied zitten scholen en een bedrijventerrein. Zo’n 1000 klanten moeten het op dit moment zonder stroom doen.

In het Antonius Ziekenhuis (archieffoto) is door de stroomstoring een aantal zaken uitgevallen. Ze zijn nu aan het bekijken waar de storing het ziekenhuis precies treft. Als het moet, dan kan de noodaggregaat aan voor de belangrijkste functies. Liander verwacht dat de storing tot 12.30 uur duurt.