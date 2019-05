Timmerdorpen: van circus in Bolsward tot carnaval in Sneek

Sneek- In IJlst, Sneek, Heeg, Makkum, Workum, Bolsward en Wommels is deze zomer het gezaag en getimmer niet van de lucht als zo’n 800 kinderen en ruim 350 vrijwilligers creatief en sportief bezig zijn in een van de Timmerdorpen in Súdwest-Fryslân. Timmerdorp is een twee- of driedaagse voor kinderen van acht tot en met twaalf jaar en staat voor gezelligheid, creativiteit en samenwerken.



Dit jaar zijn er zeven Timmerdorpen in de gemeente, georganiseerd door de Timmerdorp-werkgroepen in samenwerking met de buurtsportcoaches van de gemeente Súdwest-Fryslân. De kinderen bouwen met pallets, spijkers en touwen hun eigen hut.

Vrijwilligers en maatschappelijk stagiaires zien erop toe dat het bouwen veilig verloopt, zorgen voor de catering en organiseren ook nog andere activiteiten. Want naast het timmeren en zagen zijn er ook diverse sport- en spelactiviteiten, passend bij het thema van het Timmerdorp. Van het thema ‘Carnaval in Sneek’, ‘Op de filmset’ in IJlst tot ‘Zelf een circus bouwen’ in Bolsward.

Waar en wanneer zijn de Timmerdorpen dit jaar?

De Timmerdorpen vinden plaats op de volgende data en locaties in Súdwest-Fryslân:

IJlst: 15, 16 en 17 juli. IJsbaan, Sudergoweg 1.

Sneek: 16, 17 en 18 juli. IJsbaan, Leeuwarderweg 91.

Heeg: 16, 17, 18 en 19 juli. Bij de Pharshoeke.

Makkum: 17, 18 en 19 juli. Gedempte Putten 24.

Workum: 21, 22 en 23 augustus. Súd 154 (Op De Hoek Van De Stal).

Bolsward: 21, 22 en 23 augustus. Thomasstraat 2.

Wommels: 21 en 22 augustus. Zwembad De Klomp.

Kinderen uit minimagezinnen mogen gratis meedoen

Deelname aan Timmerdorp kost €15 per kind (in IJlst en Heeg €17,50). Betaling is per Timmerdorp verschillend, kijk op www.sudwestfryslan.nl/timmerdorp voor meer informatie over het aanmelden (kan vanaf maandag 20 mei). Voor kinderen uit een minimagezin is dit evenement gratis. Zij hebben thuis een brief met het aanmeldingsformulier ontvangen.

Opzoek naar vrijwilligers

De Timmerdorpen zijn voortdurend op zoek naar vrijwilligers (18+) die de kinderen willen begeleiden bij het bouwen van de hutten. Bent u deze enthousiaste vrijwilliger? Geef u dan op via het aanmeldformulier. Deze kunt u vinden op www.sudwestfryslan.nl/timmerdorp. Als u zich aanmeldt om vrijwilliger te zijn, dan hebben uw kinderen voorrang bij plaatsing.

Meer weten over de Timmerdorpen deze zomer?

Kijk voor meer informatie op www.sudwestfryslan.nl/timmerdorp. Of neem voor meer informatie contact op met de buurtsportcoaches via 14 0515 of stuur uw vraag naar sport@sudwestfryslan.nl.