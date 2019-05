Noordwestenwinden

Sneek-De buien lieten ons gisteren ongemoeid, zodra ze de Friese grens in het vizier hadden losten ze op. Ze waren er wel, felle onweersbuien met hagel, flink wat neerslag, maar dan in het oosten, midden en zuiden van het land. Was de temperatuur eerst nog een 20 graden, deze daalde bij een noordelijke wind snel naar een 15 graden.

In onze regio blijft de droogte nog even voortduren, de kans op een bui is ook vandaag is erg klein. Bewolking overheerst deze maandag en de temperatuur komt bij een noord tot noordwestelijke wind en met de bewolking op een 17 graden uit. Mocht het zonnetje vanmiddag toch wat meer ruimte krijgen, dan wordt het al snel een aantal graden warmer in de stad.

Komende nacht en ook morgen overheerst de bewolking, daaruit zou wat hele lichte regen kunnen vallen, stelt bar weinig voor. Komende nacht 10 graden als minimum, morgen een graadje of 17, wind noordwestelijk.

Woensdag meer zon, noordwestelijke wind, 17 graden. Pas in het eind van de week wordt de kans op regen groter, de temperatuur blijft iets onder normaal deze week.