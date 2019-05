Jouster toneeluitleen wurd trochsetten yn Balk

Balk- Kledinguitleen Balk opent 4 juni haar deuren op het adres Eigen Haard 38 in Balk. Een clubje enthousiastelingen uit Balk hoefde niet lang na te denken toen hen ter ore kwam dat de dames in Joure na 30 jaar zouden stoppen met hun toneeluitleen. Stoppen is geen optie: Trochsette!

Voor de liefhebbers is het binnenlopen in een verhuurbedrijf van toneel- en feestkleding als over de drempel stappen van een snoepwinkel. Je wordt hebberig, krijgt ‘honger’ en de fantasie slaat op hol. Het mooie van het verkleedspel is dat het niet gebonden is aan leeftijd. Een kleuter straalt wanneer hij een clownspak aantrekt, zijn moeder doet dit als ze in een galajurk paradeert en pake steelt de show wanneer hij als Napoleon op een feest verschijnt. Kledinguitleen Balk heeft niet de intentie om rijk te worden, de prijzen zijn navenant.

De rijkdom komt uit het plezier die de mensen hebben die kleding komen passen, huren en het feestje dat ze ermee vieren. Om de gehele verhuizing van de ‘klerezooi’ van Joure naar Balk te verhuizen en de inrichting te realiseren wordt er dankbaar gebruik gemaakt van een hele fijne club vrijwilligers.

Wat te denken van het labelen van de duizenden kledingstukken. Hier wordt geen strijkkwartet maar een flink orkest voor gevraagd om alle kledingstukken te voorzien van een strijklabel. Tevens is er ook een heel mooie bestemming gevonden bij Kledinguitleen Balk voor een groot deel van de kledingverzameling van Johan Huisman.

Zijn schitterende collectie kan weer bewonderd en gebruikt worden. Het team van Kledinguitleen Balk gunt iedereen een feestje want het is de moeite waard om eens binnen te lopen. Laat u verrassen door de enorme collectie kleding, hoofddeksels en accessoires.

Het aanbod varieert van een ouderwets jacquet tot een Koekiemonsterpak en van bruidsjapon tot monnikspij en alles wat daar tussen zit. Iemand een idee voor een goed themafeest? Volg Kledinguitleen Balk via Facebook en Instagram!

Aanvullende informatie: Stichting Kledinguitleen Balk opent dinsdag 4 juni voor het eerst haar deuren.

Openingstijden : dinsdag 14.00 – 20.00 uur donderdag 14.00 -17.00 uur Open dag : zaterdag 14 september 2019 Adres : Eigen Haard 38, Balk