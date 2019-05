Sneek- Fotografe Yvonne Dijkstra deed een ontdekking in de schuur en vraagt zich nu af wat ze ontdekt heeft: “Tussen twee kussentjes in het hok vonden wij dit nest waarvan wij denken dat het een wespennest is. Er kropen alleen een soort van maden/wormpjes ui de raten…Maar wat is het nu echt?”

Info welkom!

Foto: Yvonne Dijkstra